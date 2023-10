Cadeau de mariage : Rénovation d'appartement

Les mariés ont obtenu un joli cadeau : 2 appartement mais auquel il faut faire des rénovations. Réunir 2 appartements pour augmenter la surface habitable et exploiter au mieux celle-ci en redistribuant les pièces et en ouvrant l’espace de vie à la lumière.



La réunion de 2 appartements sur un même palier a permis de repenser toutes les pièces de vie. Malgré une contrainte technique inhérente à l’ancienneté de l’immeuble, la distribution des pièces a été optimisée. Apportant de la lumière dans la partie séjour en inversant la position des chambres enfant, elle a créé un espace d’intimité pour les futurs parents et des solutions rangement.



le chantier rénovation d'appartement des jeunes mariés



Objet du chantier : réunir 2 appartements en un seul



Durée du chantier : 3 mois



Prix : 116 762€ chiffrage juin 2022



Spécificités/contraintes du bâti : immeuble très ancien (1880)



Difficultés particulières : obligation de créer 2 portiques et un poteau de soutènement pour ouvrir le salon-séjour sur l’entrée



Maître d’œuvre en charge du projet : artisan rénovation d'appartement Carcassonne





Lieux des travaux : 11 – Aude

Le projet de rénovation des mariés

Nous souhaitions réunir 2 appartements situés au 2ème étage d’un immeuble ancien. Pour cela, nous avions besoin de l’ accompagnement et de conseils d’un professionnel aguerri pour réaliser ce projet de rénovation. Nous savions qu’il s’agissait de travaux lourds et que nous ne pourrions pas les gérer nous-mêmes. TOUS TRAVAUX RENOVATION répondait parfaitement à ce que nous recherchions, c’est-à-dire la prise en charge globale de notre projet de rénovation de notre appartement. les artisans rénovation d'appartement Narbonne Carcassonne ont eu une vraie valeur ajoutée dans la conduite de notre projet. A notre écoute, elle a su nous proposer une conception originale tout en respectant nos souhaits prioritaires (une chambre supplémentaire et un séjour plus spacieux). Enfin elle a su nous apporter de vrais conseils dans le choix des matériaux et des couleurs et nous a aidés à établir des priorités de manière à maîtriser notre budget.



La réponse de TOUS TRAVAUX RENOVATION Nous avons utilisé la position des 2 appartements donnant à la fois côté rue et côté cour pour redistribuer les pièces. La 1ère idée du client était de placer les 3 chambres côté rue. Ma proposition a été de privilégier l’apport de lumière dans le séjour en inversant la position des 2 chambres enfant. Un impondérable technique (bureau de contrôle) nous a obligés à modifier légèrement le projet en imposant la création de 2 portiques et 1 poteau de soutènement car les appartements se situent dans un immeuble très ancien (1880) qui le nécessitait. Dans le souci de répondre parfaitement à la demande du client, nous avons posé une porte coulissante pour séparer l’espace enfants et exploiter certains volumes pour créer des solutions rangement dans l’entrée et la suite parentale.