Idées uniques pour la décoration de la salle de bains des marriés

Une salle de bains est une pièce utilitaire conçue pour le lavage, la toilette et l'hygiène. Elle peut être assez grande pour servir de dressing ou assez petite pour qu'on puisse à peine s'y retourner. Chaque salle de bains est destinée à un usage spécifique, mais peut être transformée en une petite pièce de sanctuaire ou de divertissement. Elle possède des murs, un plafond et des sols à décorer. Des accessoires sont disponibles pour s'adapter à tous les styles. Suivons les conseils d'un artisan rénovation de salle de bains à Perpignan :

salle de bains avec décoration thème marin

Avec ses utilisations à base d'eau, une salle de bains est parfaite pour un décor de vie marine. Choisissez des tortues, des poissons tropicaux, des dauphins, des truites ou toute autre espèce aquatique. Les butoirs de porte en forme de tortue, les rideaux de douche en forme de coquillage, les serviettes de plage en forme d'océan et la bordure de papier peint en forme de poisson ajoutent de l'ambiance. Des porte-savons en coquillages et des accessoires pour dauphins sont disponibles dans de nombreux magasins de bain. La pièce peut devenir un aquarium miniature avec des peintures murales et des murs dans les tons bleus.

Le temps du Far West

Créez un thème "Far West". Décorez la pièce avec du sable et des couleurs neutres. Choisissez des affiches de recherche ou des peintures murales de cow-boys pour les murs. Utilisez des porte-chapeaux en bois comme porte-serviettes. Ajoutez des accessoires en cuir ou en faux cuir, comme des corbeilles à papier, des boîtes à mouchoirs, des abattants de toilettes et des porte-brosses à dents. Choisissez de petites plantes de cactus pour une touche désertique. Les souvenirs de rodéo et les garnitures de lasso ajoutent des accents occidentaux.

Salle de méditation

La salle de bains est souvent le seul endroit calme dans une maison occupée. Vous pouvez la transformer en une petite retraite avec des murs crème ou un revêtement mural en tissu d'herbe. Utilisez de petites plantes de type bambou ou bonsaï. Installez un tapis de méditation ou de yoga dans la salle de bains pour quelques minutes d'étirement anti-stress. Si l'espace le permet, ajoutez une petite fontaine pour des sons d'eau apaisants. Gardez un décor simple avec des couleurs sourdes.

Le jeu primaire

Faites entrer le jeu dans la salle de bains. Peignez un mur avec des rayures ou des motifs dans des couleurs primaires comme le rouge, le jaune et le bleu. Transformez les petits bacs à jouets lavables en poubelles et en rangements sous les armoires. Gardez des bâtons de savon lavables à portée de main pour dessiner sur le miroir et la porte de la douche. Ajoutez des serviettes et des gants de toilette à caractère ludique. Utilisez des blocs de puzzle en bois ou d'autres jouets résistants à l'eau comme butoirs de porte ou éléments de décoration.

L'heure du jardin

Transformez la salle de bains en un jardin visuel. Peignez des fleurs et de l'herbe le long de la base du mur. Mettez des autocollants de fleurs ou de légumes sur les miroirs, les fenêtres et les portes de douche. Utilisez des pots de fleurs pour ranger les brosses à dents et autres objets. Décorez les murs avec des posters de graines et des photos de jardin. Utilisez des couleurs pastel de jardin au lieu de papiers peints fluo. Peignez les plafonniers avec des fleurs.

Autres idées de décoration de salles de bains

Recréez un intérêt particulier dans la salle de bains. Avec quelques serviettes, décorations murales et accessoires, une salle de bains devient un autre monde. Elle peut être une prairie de dinosaures préhistoriques, un refuge pour chiens et chats, un centre d'astronomie ou un monde imaginaire. Faites une chambre arc-en-ciel avec un arc-en-ciel peint sur le mur et des accessoires dans toutes les teintes de l'arc-en-ciel.