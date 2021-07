Immobilier après le mariage : Le neuf, le meilleur choix

Depuis quelques années, l’investissement dans la construction neuve est de plus en plus encouragé. Le gouvernement en place estime que ce sera le meilleur moyen pour résoudre le problème engendré par l’insuffisance de logement qui frappe le pays ou cette tendance qui consiste à vendre d'urgence sa maison cause divorce dans le 34 ... Cet encouragement se manifeste par la mise en place d’un régime immobilier très incitatif. Il consiste à accordé une réduction d’impôt à tous ceux qui investissent dans la construction neuve. A noter que le contribuable qui souhaite bénéficier de ce régime doit satisfaire certaines conditions.

Quelques conseils indispensables

Le neuf est un choix de qualité, mais il faut quand même faire attention à certains détails. Il est important de connaitre précisément toutes les informations y afférentes : la régularité du dossier, les projets de construction infrastructurelles dans le quartier, l’historique du terrain où la propriété a été bâtie et enfin, les constructions en cours d’achèvement. La proximité des centres de service est un atout considérable dans un investissement immobilier.

Ce qui accroit la valeur de l’immobilier au cas où l’on envisage la revente. En outre, un investissement immobilier est forcément très coûteux. Comme quoi, il faut s’assurer que le projet ne présente pas de risque majeur que ce soit sur le plan financier ou sur le technique. Il est donc indispensable de faire un état des lieux avant de se décider.

Pour cela, il est recommandé de faire appel aux services des agences immobilières.